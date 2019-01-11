حارس #الشباب الأكثر إنقاذًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يتألق حارس المرمى التونسي فارون بن مصطفى بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إلى أن فاروق بن مصطفى صاحب أعلى نسبة إنقاذ بين جميع حراس كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بحد أدنى مباراتين.

وأضافت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، أن حارس نادي الشباب أنقذ 51 تسديدة من أصل 60 تسديدة تعرض لها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بنسبة 83.3%، ووصفت فاروق بن مصطفى بـ”السد المنيع”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيحاء، اليوم الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ12 بـ15 نقطة.