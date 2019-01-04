حارس ريال مدريد يصدم آرسنال ويُجدد عقده

المواطن - محمد سمعه

جدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني؛ طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وكان نادي آرسنال الإنجليزي رغب في التعاقد مع كيلور نافاس مؤخرًا؛ وذلك بسبب عدم قدرة الحارس الألماني بيرند لينو على التألق بشكل لافت للأنظار مع الجانرز.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن الحارس الكوستاريكي نافاس جدد عقده مع نادي ريال مدريد حتى عام 2021.

وسيحصل نافاس في عقده الجديد مع ريال مدريد على راتب سنوي قدره 4.5 ملايين يورو.

وتُوج كيلور نافاس في شهر ديسمبر الماضي بلقب كأس العالم للأندية مع نادي ريال مدريد على حساب نادي العين الإماراتي.

ويذكر أن نادي ريال مدريد كان تعاقد مع الحارس كيلور نافاس في صيف عام 2014 قادمًا من نادي ليفانتي الإسباني.

وتعاقد نادي ريال مدريد في صيف عام 2018، مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي.