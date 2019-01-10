حاسبة حساب المواطن تكشف قيمة الدعم المستحق عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين اليوم تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي يمكن من خلالها معرفة قيمة الدعم المخصص لكل مستفيد.

وتتيح حاسبة حساب المواطن معرفة قيمة الدعم بمجرد صدور نتائج الأهلية وتواصل عرض نتائجها لم يرغب في التأكد من قيمة الدعم المخصص له.

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف اليوم عن تفاصيل الدفعة الـ14 من الدعم التي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى من صباح العاشر من يناير.

وقال حساب المواطن إن الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال منها 13.4 مليون ريال تعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدفعة الأخيرة بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم .

وأوضح حساب المواطن أن متوسط الدعم الذي حصلت عليه الأسر السعودية هو ألف ريال.

يذكر أن هذه الدفعة هي الأولى من دعم حساب المواطن في العام الميلادي الجديد والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019.

التسجيل في حساب المواطن مستمر

هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

شروط الأهلية في حساب المواطن

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.