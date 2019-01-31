حالات وفاة وانتهاكات غير مسبوقة.. قطر تقيم مونديالها على جثث العمال

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف تقرير حديث أن شركات الفنادق الكبرى فشلت في حماية المئات من العمال المهاجرين الذين توظفهم قطر، والذين يشاركون في تنفيذ المشروعات الخاصة بعدد من الملاعب ومرافق استضافة كأس العالم 2022.

وحسب تقرير من مركز موارد الأعمال في بريطانيا، فإن العمال يشكون من مصادرة جوازات السفر وحظر التجول التعسفي وانخفاض الأجور.

وقال مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة: “العديد من مجموعات الفنادق فشلت في تنفيذ السياسات التي وضعتها لحماية حقوق العمال”.

مخاوف من الانتقام

واستندت مجموعة الحقوق إلى النتائج التي توصلت إليها بشأن المقابلات مع العمال، والإفصاح العلني عن إساءة التعامل مع الوافدين الأجانب، والذين يشاركون في بناء وتشييد المشروعات الخاصة بكأس العالم.

جميع شهادات العمال الواردة في تقرير المركز البريطاني كانت مجهولة المصدر بسبب مخاوف من الانتقام القطري من العمالة التي تكشف عن أساليب التعامل غير الإنساني معهم.

وتراوحت انتهاكات حقوق الإنسان بين مصادرة جوازات السفر وحظر التجول المفروض على العمال وحظر وصولهم إلى حساباتهم البنكية.

مستويات مخيفة

وقال مارتي فلاكز، وهو مسؤول رفيع المستوى في المركز: “العديد من الشركات الفندقية فشلت في حماية العمال المهاجرين في قطر”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات وصلت إلى مستويات مخيفة.

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن إساءة قطر للعمالة الأجنبية، بشكل فاضح، ضمن مشروعات البنية التحتية الخاصة باستضافة كأس العالم 2022 على أراضيها.

الانتهاكات لا تزال مستمرة

وحسب موقع ذا فيدراليست الأميركي، فإن العديد من حالات الانتهاك لا تزال مستمرة في قطر، مشيرًا إلى أن هناك بالفعل حالة وفاة على الأقل يوميًّا منذ عام 2013 وحتى 2017 بسبب انتهاكات حقوق العمال في قطر.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن سفارة نيبال في الدوحة تسلمت تقريرًا في 2017 أكد أن هناك مستويات غير مسبوقة من الإساءة لحقوق العمالة الأجنبية، على النحو الذي أدى إلى وفاة المئات من العمال، ليجذب أنظار العالم إلى معدلات غير مسبوقة من الانتهاكات.

وأوضح الموقع الأميركي أن تنظيم كأس العالم في قطر هو كابوس مر فوق جثث الآلاف من العمال الذين ماتوا تحت وطأة الانتهاكات القطرية، خاصة في ظل سعي الدوحة لإتمام مشروعات ضخمة في وقت قصير، وهو الأمر الذي يدفع العمال الأجانب ضريبته حياتهم.