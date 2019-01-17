حالة الطقس : طريف والقريات وحائل درجة الحرارة تحت الصفر غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة غدًا إلى ما دون الصفر المئوي في عدد من مدن المملكة بفعل الموجة القطبية التي تتعرض لها البلاد منذ يومين.

وحول حالة الطقس غدًا توقعت الأرصاد أن تكون درجة الحرارة الصغرى في طريف درجة واحدة تحت الصفر فيما تبلغ الصفر المئوي في كل من حائل والقريات.

وستصل درجة الحرارة الصغرى عرعر وسكاكا درجة واحدة مئوية فيما ستكون 4 درجات في الدمام وفي الرياض 5 درجات مئوية.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة غداً الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع وذلك على شمال المملكة.

كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة في الخليج العربي.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

المدينة العظمى الصغرى مكة 27 15 المدينة المنورة 22 07 الرياض 17 05 جدة 26 16 الدمام 17 09 أبها 21 09 تبوك 12 00 بريدة 14 04 حائل 11 00 الباحة 22 10 عرعر 10 01 سكاكا 11 01 جازان 30 23 نجران 23 12 وادي الدواسر 22 12 شرورة 23 14 طريف 09 01- الطائف 20 08 القنفذة 29 21 ينبع 24 12

العلا 15 03 الاحساء 18 07 حفر الباطن 13 03 بيشة 24 11 الوجه 20 12 رفحا 12 03 القريات 11 00