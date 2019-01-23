حالة مطرية وأتربة تبدأ السبت المقبل على عدة مناطق

المواطن - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية، حالة ممطرة تبدأ يوم السبت المقبل بمشيئة الله، تستمر عدة أيام.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحالة تبدأ من الشمالية الغربية نواحي تبوك ثم الحدود الشمالية فالجوف فحائل ثم القصيم، ومنها إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم منطقة الرياض، وخاصة الجهة الشمالية منها، وقد تمتد إلى مدينة الرياض.

وأضاف الحصيني أنه من المتوقع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تتسم بالنشاط والسرعة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.