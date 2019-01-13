حدث غريب.. واتساب يتيح ميزته الأمنية المنتظرة لهواتف أندرويد أولًا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعتزم تطبيق التراسل الفوري واتساب الكشف عن ميزته الجديدة التي تضمن “القفل المركزي للرسائل عن طريق بصمة الأصابع” خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب ما جاء في موقع “وايبا إنفو” المعني باختبار المميزات الجديدة لتطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا، فإن المؤشرات تؤكد أن واتساب سيقوم بطرح تلك النسخة لمستخدمي الهواتف الذكية التي تدعم منصة تشغيل أندرويد قبل سلسلة هواتف أيفون الشهيرة.

وأشار الموقع إلى أن واتساب جهّز بالفعل نسخة تجريبية من تحديث واتساب الجديد الذي سيسمح لمستخدمي أندرويد باستخدام بصمة الأصابع في الهواتف المجهزة لذلك من أجل قفل رسائل واتساب، وذلك قبل أن يتم طرحها لمستخدمي منصة تشغيل iOS والتي تعمل حصريًا على هواتف أبل أيفون الشهيرة.

وبدا منح واتساب الميزة الجديدة لهواتف أندرويد أمرًا مغايرًا لما اعتاد عليه في السنوات الأخيرة، حيث كان يطرح مزاياه وخصائصه الجديدة لمستخدمي أيفون قبل أن يتم طرحها بشكل عام لهواتف أندرويد.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار سعي تطبيق التراسل الفوري الأشهر عالميًا لمواصلة تربعه على عرش منصات الدردشة العالمية، بأكثر من مليار ونصف مستخدم حول العالم.