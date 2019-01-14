حرس الحدود يكشف تفاصيل إنقاذ ركاب سيارة إماراتية تعطلت في الربع الخالي

المواطن - الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية تمكنت، أمس الاثنين، من إنقاذ مواطنين إماراتيي الجنسية بعد تعلق مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وأوضح حرس الحدود أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ عن فقد الاتصال بمواطن إمارتي الجنسية يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 1440هـ أثناء مروره بمنطقة تقع جنوب مركز شبيطة بالربع الخالي بحوالي (67) كم، وتم على الفور تكليف دوريات حرس الحدود بقطاعي البطحاء وعردة بالبحث عن المفقود، بمشاركة من طيران الأمن، وبتوفيق من الله وبتضافر الجهود تمكنت دوريات مركز قوة حقل الشيبة من العثور عليه يرافقه مواطن إماراتي آخر، وهما مترجلان على أقدامهما.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه تم تقديم العون والمساعدة اللازمة لهما، والاطمئنان على وضعهما الصحي، ومساندتهما في تخليص مركبتهما من الرمال ومواصلة رحلتهما.