حريق في فناء استراحة بحي البلد بنجران بسبب تكييف

حريق في فناء استراحة بحي البلد بنجران بسبب تكييف

2019/01/22
الساعة 12:21 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - نجران

أخمد الدفاع المدني في نجران، اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في فناء استراحة بحي البلد.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق اندلع بسبب التماس كهربائي في جهاز تكييف، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ولله الحمد.



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