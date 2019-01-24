حريق يلتهم ورشة سيارات بالقطيف وإصابة أحد الأشخاص

الساعة 8:51 مساءً

المواطن - القطيف

أخمدت فرق الدفاع المدني في القطيف حريقا اندلع في ورشة سيارات ومستودع قطع غيار بحي تركية الصناعية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحادث نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.