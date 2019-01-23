حزمة مشروعات بـ ٨٤ مليون ريال في الشرقية

المواطن - واس

قام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم, بزيارة تفقدية لبلديات بقيق وجوف بني هاجر وعين دار وعريعرة, وذلك ضمن جولاته التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.

واستهل الجبير جولته التي رافقه خلالها وكيل الأمين للبلديات سعيد الشويل، والوكيل المساعد للبلديات للخدمات محمد بن عبدالعزيز الصفيان, ووكيل الأمين المساعد للبلديات للمشاريع المهندس زياد السويدان بزيارة لبلدية عريعرة، حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس كنعان التمياط ورئيس المجلس البلدي ورئيس مركز عريعرة.

وتجول معالي أمين المنطقة الشرقية في البلدية والتقى خلالها بمنسوبي البلدية وأعضاء المجلس البلدي، وشاهد عرض عن أبرز مشروعات البلدية التي يتم تنفيذها حالياً.

بعد ذلك قام بتدشين مشروع طريق الملك سعود وحديقة في مركز جودة وملعبي كرة قدم، ثم التقى بعدد من المواطنين واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم، موجهاً بالاهتمام بمقترحاتهم وإعطائها الأولوية.

وتوجه المهندس الجبير بعد ذلك لتفقد المشروعات التنموية وزار بعض المواقع في مركزي جودة وعريعرة وأم اربيعة والتقى برئيس المركز والمواطنين, موجهاً باستكمال باقي المشروعات، ثم انتقل لبلدية عين دار , وبلدية جوف بني هاجر, واطلع على عرض مفصل عن أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها والخدمات البلدية التي تقدم للمستفيدين.

عقب ذلك قام معاليه بافتتاح مباني الحركة والصيانة والمستودعات، ثم تحول في أرجاء المدينة لتفقد المشروعات التي تنفذ حالياً بالهجرة، ثم توجه لزيارة بلدية بقيق, واطلع على سير العمل في والمشروعات التي يتم تنفيذها ونسب الإنجاز، والتقى المواطنين وناقش معهم الخدمات البلدية المقدمة لهم والمشروعات المنفذة، مؤكداً أن متطلبات المواطنين والمقيمين على سلم أولويات الأمانة.

وأعلن أمين الشرقية في نهاية الجولة, عن حزمة من المشروعات المزمع تنفيذها في كل من بلدية عريعرة وبلدية عين دار وبلدية جوف بني هاجر وبلدية بقيق التي تبلغ قيمتها أكثر من ٨٤ مليون ريال توزعت كالتالي :- بلدية جوف بني هاجر مشروعات درء سيول ومشروعات سفلتة وإنارة شوارع ومجسمات جمالية ومشروعات التخلص من النفايات وتسوير مقابر ومغاسل موتى وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق العامة والطرق، مشيراً إلى أن تكلفتها تبلغ أكثر من 29 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة مشروعات بلدية عين دار أكثر من ثمانية ملايين ريال تمثلت في إنشاء حدائق وساحات وممرات مشاة وإنشاء مبنى المجلس البلدي وسفلتة وأرصفة وإنارة وإنشاء مباني ومرافق عامة وتسوية وتطوير وتنمية مخططات واستكمال إنشاء مردم صحي ، فيما بلغت تكلفة مشروعات بلدية بقيق أكثر من 38 مليون ريال تمثلت في سفلته وأرصفة وإنارة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وإنشاء مجسمات جمالية وشاشات في الأماكن العامة وسفلتة وأرصفة وإنارة لبقيق والهجر التابعة لها وإنشاء ملاعب رياضية والتخلص من النفايات وردم المستنقعات واستكمال مبنى المركز الحضاري وإنشاء مباني بلدية ومرافق عامة وتطوير مقابر وإنشاء مغاسل موتى بقيق وقراها وإعادة تأهيل وتطوير الحدائق.

كما بلغت تكلفة مشروعات بلدية عريعرة أكثر من 11 مليون ريال أبرزها سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال مشروع أسواق شعبية وتحسين وتجميل الشوارع بعريعرة وقراها وسفلتة وأرصفة وإنارة وحدائق وممرات مشاة وساحات بلدية وأسواق ومسلخ وسوق خضار بجودة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان, أن جولة معالي الأمين لتلك البلديات تأتي استكمالاً لجولاته التفقدية للاطلاع على سير المشروعات التي يتم تنفيذها التي سيتم تنفيذها وكذلك على الخدمات المقدمة للمستفيدين .

وأشار إلى أن المشروعات التي أعلن عنها معاليه خلال الزيارة تأتي ضمن ميزانية العام المالي الجديد، وخطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، التي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

وبين الصفيان أن الزيارة تأتي في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، وكذلك متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشروعات وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع .