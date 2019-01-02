حسابان موثقان لوزير التعليم حمد آل الشيخ في تويتر !

المواطن - الرياض

في واقعة غريبة رصدت “المواطن” وجود حسابين موثقين باسم وزير التعليم الجديد الدكتور حمد آل الشيخ.

الحساب الأول لوزير التعليم والأقدم هو الحساب الشخصي حيث كتب الوزير في البيانات الشخصية : دكتوراه في الاقتصاد، Economist, Ph.D Stanford University وتشير بياناته إلى أنه انضم إلى تويتر في يوليو 2011 وبه 4 تغريدات فقط.

أما الحساب الجديد والذي انضم إلى تويتر في ديسمبر الماضي فهو الحساب الرسمي الخاص بوزير التعليم وبه تغريدتان فقط و26 ألف متابع.

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي قد أشار إلى الحساب الثاني الخاص بوزير التعليم، عبر المعرف “@minister_moe_sa” كما لفت الوزير في تغريدة له على الحساب الأول أنه حساب شخصي وليس حساب الوزير الرسمي.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا يوم الخميس الماضي بتعيين الدكتور حمد آل الشيخ في منصب وزير التعليم بدلا من الدكتور أحمد العيسى.

والمعروف أن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم قد شغل العديد من المناصب المهمة منها :

مستشار بالديوان الملكي، منذ يونيو 2017م.

مساعد تدريس بقسم الاقتصاد بجامعة سان فرانسيسكو 1404-1403هـ.

أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 1416هـ.

أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود 1426هـ.

رئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود 1427 – 1428هـ.

وكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد بجامعة الملك سعود 1428هـ.

وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة بجامعة الملك سعود 1429 – 1430هـ.

عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود 1428 – 1430هـ.

نائب لوزير التعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة في وزارة التعليم 1433 – 1436هـ.

السيرة العملية:

عضو في لجنة السياسات الاقتصادية ، عضو لجنة سياسات سوق العمل ، عضو مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة، عضو اللجنة المالية بالديوان الملكي، عضو اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

عضو في جمعية الاقتصاد الأمريكية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية ، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأمريكية.

شارك في ما يزيد على 300 من البرامج الاقتصادية الإذاعية والتلفزيونية ومواضيع اقتصادية في الصحف المحلية.

شارك في مشروع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بالمملكة بعيدة المدى، وذلك في الفترة (1421 – 1442هـ).

أشرف على ما يزيد على 300 بحث ودراسة اقتصادية واستراتيجية وفنية كعميد لمعهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات( 1428 – 1430 هـ)

له العديد من المؤلفات بالمجال الاقتصادي والتنمية وقام بتأليف عدة كتب بالاقتصاد الرياضي.

السيرة التعليمية :

• دكتوراه بالفلسفة (تخطيط وتنمية اقتصادية ؛ اقتصاديات نفط وموارد ؛ اقتصاد دولي ؛ سياسات اقتصادية ) من جامعة ستانفورد، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

• ماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد.

• ماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو .

• بكالوريوس علوم إدارية من جامعة الملك سعود.