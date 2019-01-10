حساب المواطن : استمرار إيداع الدعم للمستفيدين حتى هذا الموعد

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن استمرار إيداع الدفعة الـ14 من الدعم في حسابات المستفیدين من البرنامج المكتملة طلباتھم، حتى مساء الیوم الخميس.

وكان البرنامج قد أعلن صدور نتائج الأھلیة للدورة الرابعة عشرة (لشھر يناير)، وأشار إلى أنه سیتم استقبال اعتراضات المسجلین عبر البوابة الإلكترونیة عبر هذا الرابط (هنا).

وأعلن “حساب المواطن” في وقت سابق إيداع الدفعة الثالثة عشرة في الـ10 من ديسمبر الماضي للمستفیدين المكتملة طلباتھم في الحساب، والتي بلغت نحو 2.4 ملیار ریال.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

إلى ذلك تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل عبر الرابط (هنا) .