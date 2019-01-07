حساب المواطن : التسجيل متاح للاستفادة من الدفعة القادمة عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، أن التسجيل متاح في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، قبل تاريخ 10 يناير 2019.

وأضاف برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن التسجيل متاح عبر هذا الرابط (هنا).

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني عن الأرقام التشغيلية للبرنامج في الربع الأخير من عام 2018م، والتي تخطت حاجز الـ1.2 مليون طلب واستفسار في جميع المنصات شاملةً خدمة صوتك مسموع والحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء على منصة تويتر والمستندات التي تم التحقق منها، بالإضافة للاعتراضات ومركز الاتصال والطلبات التقنية التي تمت معالجتها.

وقال متحدث برنامج حساب المواطن: إن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحد 19912 أكثر من 700 ألف اتصال في الربع الأخير من عام 2018م، حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل من خلال مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 75 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 125 ألف اعتراض منذ بداية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستندات المتحقق منها التي تمت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة أكثر من 125 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما استقبل أكثر من 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 248 ألف طلب واستفسار.

وأضاف القحطاني أن جميع موظفي حساب المواطن يسعون لتقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم لخدمة مستفيدي البرنامج، واتضح ذلك جليًّا من خلال سرعة الرد، بالإضافة إلى حجم المكالمات المستقبلة والمرسلة، ليتوج مجهودهم بجوائز عالمية حصدها البرنامج، وكان آخرها أفضل مقدم خدمات عامة ومركز اتصال في العالم لعام 2018.