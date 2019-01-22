حساب المواطن يحدد أنواع الدخل المفصح عنها

كشف حساب المواطن عن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن.

وقال حساب المواطن إن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة أن يتطابق مبلغ الدخل الشهري الذي يتم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن مع المبلغ المسجل دى الجهات الحكومية.

وأكد حساب المواطن أكد أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وقال حساب المواطن إنه يمكن التحقق من مبلغ الاستحقاق المقدم لك من حساب المواطن ، عبر استخدام الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي: (هنا).