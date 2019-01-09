حساب المواطن يرد على 5 أسئلة مهمة قبل إيداع الدفعة الـ14

المواطن - الرياض

أجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء على عدد من الأسئلة المهمة التي وجهها مواطنون إلى البرنامج، قبل يوم واحد من إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن .

ورصدت “المواطن” أبرز 5 أسئلة قبل إيداع الدفعة الجديدة من البرنامج، وكان ضمنها موعد صرف حساب المواطن ووقت دراسة الأهلية وطريقة حذف الحساب، وأيضًا تغيير الآيبان البنكي.

موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

وكان السؤال الأبرز الذي وجهه المستفيدون إلى البرنامج هو موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن.

ورد حساب المواطن بالتأكيد على أنه سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس بتاريخ 10 يناير 2019.

المبالغ المرتجعة في حساب المواطن

كما رد حساب المواطن على استفسار آخر بشأن المبالغ المرتجعة، موضحًا أنها الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك وسيتم صرفه مع مبلغ الدعم الشهري.

دراسة الأهلية في حساب المواطن

ولفت حساب المواطن في سياق آخر، ردًا على استفسار بشأن دراسة الأهلية، إلى أن في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 ديسمبر الماضي سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ الشخص باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير المقبل.

طريقة تغيير الآيبان البنكي في حساب المواطن

وتساءل مواطن بشأن طريقة تغيير الآيبان البنكي، ليرد حساب المواطن أنه بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كان مستحقًا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

حذف الحساب والتسجيل من جديد

كما تفاعل حساب المواطن مع استفسار آخر لمواطن يريد حذف الحساب والتسجيل من جديد، حيث أكد البرنامج أن بإمكانه حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، بيانات المستفيد) والضغط على حذف الحساب، وبإمكانه التسجيل عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات، وتقديم الطلب) من خلال الرابط التالي هنا