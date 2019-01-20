حساب المواطن يعيد التذكير بمعايير الاستحقاق بعد مراجعة أسعار البنزين

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بمعايير الاستحقاق التي من خلالها يتم صرف الدعم للمستفيدين وذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عن وضع الدعم بعد مراجعة أسعار البنزين.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضافت : منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وتابعت: ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا)

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني أكد في تصريحات خاصة لـ“المواطن” قبل أيام أن الدعم المقدم من البرنامج للمواطنين المستوفين للشروط لن يتأثر كون الدعم يغطي فرق التكلفة على سعر بنزين 91 كما أنه لم يطرأ أي تغيير على سعره، علماً بأن سعر البنزين 95 لا تتم تغطية فرق تكلفته.

وكانت شركة أرامكو السعودية قررت مراجعة أسعار البنزين ابتداءً من 12 يناير 2019م وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.