حساب المواطن يودع الدعم في حسابات المستفيدين خلال ساعات

المواطن - الرياض

يترقب 12.3 مليون مواطن إيداع دعم برنامج حساب المواطن خلال الساعات القليلة المقبلة لمستحقي الدفعة الرابعة عشرة لشهر يناير الجاري.

وستكون هذه الدفعة هي الأولى من دعم حساب المواطن في العام الميلادي الجديد والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة عشرة فيما يتاح للمواطنين الاعتراض على نتائج الأهلية وفقًا للآليات المعلنة سلفًا.

وكان برنامج حساب المواطن أودع الشهر الماضي 2.4 مليار ريال، في حسابات المستفيدين فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وبلغ عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر في الدفعة السابقة أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي حوالي 12.3 مليون مستفيد.

كما تحصل 44% من الأسر المستفيدة للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة 1000 ريال للأسرة الواحدة، وبلغت نسبة الذكور المستقلين والمستوفين للشروط في الدفعة الثالثة عشرة 47% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53% من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمناً جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوها بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا) .

يذكر أن برنامج حساب المواطن أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة.

إلى ذلك تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل عبر الرابط (هنا) .