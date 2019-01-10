حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لـ 12.3 مليون مستفيد

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ14 من الدعم التي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر من يناير.

وقال حساب المواطن إن الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 2.4 مليار ريال منها 13.4 مليون ريال تعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة .

وأضاف حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدفعة الأخيرة بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم .

وأوضح حساب المواطن أن متوسط الدعم الذي حصلت عليه الأسر السعودية هو ألف ريال.

يذكر أن هذه الدفعة هي الأولى من دعم حساب المواطن في العام الميلادي الجديد والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن قبل أيام صدور نتائج الأهلية للدورة الرابعة عشرة، فيما يتاح للمواطنين الاعتراض على نتائج الأهلية وفقًا للآليات المعلنة سلفًا.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا) .

هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وقال حساب المواطن في وقت سابق إنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.