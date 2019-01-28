حساب المواطن يوضح المقصود بالراتب الشهري وعلاقته بالعلاوة

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن ، اليوم الاثنين، أن الراتب الشهري هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي.

وأضاف برنامج المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أن الراتب يشمل إجمالي الدخل متضمنًا البدلات والعلاوات.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

الإفصاح عن الدخل

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، وكان عليهم التواصل مع البرنامج لتعديل هذه البيانات.

وأوضح حساب المواطن في وقت سابق أن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

العلاوة السنوية

وكان حساب المواطن أكد قبل أيام على ضرورة إدراج العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي إلى بيانات الدخل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه: هل يجب تعديل الدخل على حسب العلاوة السنوية في شهر يناير؟

ورد حساب المواطن بالقول: نعم يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل

ولتغيير الدخل في حساب المواطن يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).