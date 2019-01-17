حسني عبد ربه نجم النصر والاتحاد السابق يعتزل كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أعلن المصري حسني عبد ربه لاعب وسط النادي الإسماعيلي المصري اعتزاله كرة القدم أمس الأربعاء وذلك بعد مسيرة حافة بالإنجازات والأرقام القياسية سواء مع منتخب مصر أو النادي الإسماعيلي.

وقرر حسني عبد ربه صاحب الـ34 عاماً اعتزاله كرة القدم، حيث كان ينوي الاعتزال بنهاية الموسم الماضي ولكن بسبب ظروف النادي الإسماعيلي الفنية قرر البقاء مع بداية الموسم الجاري لكنه عاد واعتزل في الفترة الحالية.

وسبق للنجم حسني عبد ربه اللعب في صفوف نادي النصر في موسم 2012-2013 على سبيل الإعارة من الإسماعيلي ولعب كذلك في صفوف نادي الاتحاد في عام 2012 على سبيل الإعارة.

تُوج حسني عبد ربه بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر عامي 2008 و 2010، كما فاز بلقب الدوري المصري مع النادي الإسماعيلي موسم 2001-2002.

خاض حسني عبد ربه مسيرة احترافية في صفوف نادي ستراسبورج الفرنسي من عام 2005 حتى 2007.