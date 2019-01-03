حسين الشحات .. الصفقة المرتقبة دائمًا لجماهير الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ارتبط اسم حسين الشحات بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خلال السنوات الأخيرة، وبات الصفقة المنتظرة لجماهير القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية والشتوية.

وحاول النادي الأهلي المصري ضم حسين الشحات أكثر من مرة خلال لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إلا أن الصفقة دائمًا ما كانت تتعثر في اللحظات الأخيرة، بسبب التفاصيل المالية.

وفي الوقت الذي كان حسين الشحات قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي المصري، نجح نادي العين الإماراتي في ضم اللاعب على سبيل الإعارة من مصر المقاصة، قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي.

وعادت مفاوضات حسين الشحات مع النادي الأهلي المصري مُجددًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرغبة القلعة الحمراء في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين من العيار الثقيل؛ لاستعادة الألقاب القارية مرة أخرى.

وأرسل النادي الأهلي المصري خطابًا رسميًا لمجلس إدارة العين الإماراتي، للتعاقد مع حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وأكدت تقارير صحافية أن الصفقة قد تصل إلى 5 ملايين دولار.

ودائمًا ما يُعبر حسين الشحات عن ميوله الأهلاوية، ورغبته في الانضمام إلى صفوفه، مؤكدًا أنه لن يلعب في مصر إلا للقلعة الحمراء، الأمر الذي أكسبه شعبية كبيرة بين جماهير النادي الأهلي.

وتُطالب جماهير النادي الأهلي المصري، مجلس الإدارة بضرورة حسم صفقة حسين الشحات سريعًا، خاصة أن الفريق سيخوض أولى مبارياته في بطولة دوري أبطال إفريقيا الشهر الجاري.