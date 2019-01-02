حسين الشريف يُعلن رحيله عن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

أعلن حسين الشريف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد رحيله عن منصبه في الفترة الحالية.

وكتب الشريف تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: انتهت علاقتي الرسمية اليوم كمشرف عام للإدارة الإعلامية ومتحدث رسمي لنادي الاتحاد وبقيت علاقتي كمحب.

وأضاف حسين الشريف: ألف شكر للاتحاد الإعلامي الرياضي، وألف شكر للأستاذ نواف المقيرن وإدارته السابقة لما قدمه لنادي الاتحاد، وألف شكر لكل الإخوان في النادي والزملاء في المركز الإعلامي، وأتمني استمرارهم لضمان نجاح العمل، وكذلك أشكر جميع وسائل الإعلام على حسن تعاونها واهتمامها بنادي الاتحاد.

وتابع المتحدث الرسمي السابق للاتحاد قائلًا: أما أنتم يا جمهور العميد” فقد حضرت من أجلكم .. وغادرت من أجلكم”، فكلمة شكر لا توفيكم حقكم .. أتمنى أن أكون قدمت ما يرضيكم واعذرونا على التقصير.

من ناحية أخرى أعلن نادي الاتحاد بالأمس عن وصول اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو إلى جدة وذلك للانضمام إلى تدريبات العميد، بعد التعاقد معه من نادي يونج بويز السويسري.