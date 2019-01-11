حسين المقهوي: مباراة لبنان من أخطر المباريات على الأخضر

المواطن - محمد سمعه

قال اللاعب حسين المقهوي لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي: إن مباراة لبنان في بطولة كأس آسيا 2019 ستكون أخطر مباراة على المنتخب السعودي.

وتحدث المقهوي في المؤتمر الصحفي قائلًا: مباراة الغد صعبة في ظل خسارة لبنان مباراتها الأولى، وهذه المباراة من أخطر المباريات، ولكن بإذن الله ستكون الثلاث نقاط هي حليفنا.

وأضاف المقهوي: نحن منسجمون مع طريقة لعب خوان بيتزي ونخدمه بتطبيق الطريقة التي يود اللعب بها، وجميع لاعبي خط الوسط قادرون على تسجيل الأهداف، وهذه المهمة لا تشكل أي ضغط علينا، وكما شاهدنا أمام كوريا الشمالية جميع الأهداف أتت عن طريق هذا المركز باستثناء فهد المولد.

وستُقام مباراة السعودية ولبنان غدًا في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

وكان المنتخب السعودي تمكن من الفوز على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة آسيا.