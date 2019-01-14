حسين عبدالغني .. يعود لعمر الـ18

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي، اليوم، عن توقيعه مع اللاعب حسين عبدالغني على عقود انضمامه للراقي حتى نهاية الموسم الجاري، ليعود اللاعب إلى بيته الأول ليُنهي مسيرته في الأهلي كما كان يتمنى.

وسيستعيد حسين عبدالغني ذكرياته وأمجاده مع النادي الأهلي، وذلك بعد الانضمام للفريق في الفترة الحالية، حيث تواجد عبدالغني في فريق الشباب بالنادي الأهلي في عام 1992، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ثم انطلق وتألق مع الفريق الأول بالراقي في عمر الـ18 عامًا وبالتحديد في عام 1995.

13 عامًا مدافعًا عن ألوان الأهلي:

وظل عبدالغني محاربًا ومدافعًا عن ألوان قميص النادي الأهلي من عام 1995 حتى عام 2008، ليخوض بعدها تجربة جديدة مع نادي نيوشاتل السويسري استمرت لمدة عام بداية من عام 2008 حتى عام 2009.

وأراد حسين عبدالغني أن يفسخ عقده بالتراضي مع نادي أحد بالفترة الأخيرة، وذلك من أجل الانضمام للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويذكر أن النادي الأهلي سيركز على التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال يناير الجاري، من أجل تصحيح المسار والمنافسة على بطولة الدوري في مباريات الدور الثاني بعد الإخفاقات والتي حققها الأهلي في خمس جولات متواصلة ببطولة الدوري.

وكان الأهلي عاد إلى طريق الانتصارات ببطولة الدوري، وذلك بعد فوزه على نادي أحد بخماسية مقابل هدف في الجولة السادسة عشرة، أحرزها اللاعب دجانيني تافاريس.