شاهد الصور.. حضور كثيف لمحاضرة الشيخ #المغامسي في أسبوع التلاحم الوطني

المواطن - حسن عسيري - نجران - تصوير : سياف الحارثي

ألقى إمام وخطيب مسجد قباء، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي مساء أمس محاضرة بعنوان “أمة وسطاً” تحدث فيها عن اللحمة الوطنية والتعايش وأهمية الوسطية والاعتدال ومهددات الوحدة الوطنية.

جاء ذلك ضمن البرامج التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات والتي دشنها صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني.

وشهدت المحاضرة حضورًا كثيفًا من كافة أطياف المجتمع الذين حرصوا على حضور محاضرة الشيخ المغامسي والاستفادة منها.

من جانبه أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان على أن ملتقى تلاحم يسهم في تعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني ويستنهض دور العلماء والمثقفين والفاعلين لتعزيز مفاهيم وممارسات اللحمة الوطنية.

وشدد على سعي المركز من خلال هذا الأسبوع الوطني إلى تبني مبادرات شبابية تخدم المنطقة والوطن وترسيخ مفاهيم التلاحم الوطني والعمل على تعزيز قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح.

وأشار الأمين العام على أهمية دور المواطن في بناء الوطن والمحافظة على كافة المكتسبات الوطنية والمشاركة الفعالة في مجالات التقدم والتطور والبناء الشامل المتكامل في مختلف مجالات الحياة.