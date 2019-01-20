حفلات شتاء طنطورة حولت منطقة العلا لمتحف مفتوح

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أثار ربط المملكة بين الحفلات الموسيقية والمواقع الأثرية العريقة في البلاد، إعجاب الأوساط الثقافية على مستوى العالم، والتي رأت أن هذا الربط يخلق حالة فريدة لدى المشاهدين أو المشاركين في الحفلات والمحافل الثقافية المختلفة بالمملكة.

وقالت مجلة “ديجيتال جورنال” الكندية، إن الربط بين الآثار العريقة والتي تمتد منذ آلاف السنوات بالحفلات الموسيقية، يأتي ضمن الجهود الرامية إلى وضع المملكة على الخريطة السياحية العالمية، لا سيما وأن السعودية تمتلك المقومات التي تؤهلها للوصول إلى تلك المكانة.

وتحدثت المجلة بشكل رئيسي على استضافة محافظة العلا الغنية بالآثار والتراث الحجري القديم، كرنفال موسيقي في المملكة يحمل اسم “شتاء طنطورة”، مؤكدة أن تلك المحافل تظهر مدى التطور الحاصل في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن تلك الفعاليات ستمتد حتى 9 فبراير، بمشاركة كبار النجوم في الغناء والموسيقى، مؤكدة أن تلك المحافل تساعد في جعل منطقة العلا بمثابة متحف مفتوح للزوار.

وقالت زينب، والتي تبلغ من العمر 29 عامًا، وتعمل في شركة مصرفية مقرها الرياض: “المملكة تبدأ صفحة جديدة”.

وأشارت زينب التي حرصت على عمل جولة سياحية كاملة في المنطقة، إلى أن المنطقة تتمتع بمقومات جذب كبيرة للعديد من الأشخاص باختلاف توجهاتهم، بدءاً من السياحة الثقافية إلى التاريخية مرورًا بالاستمتاع بالفنون المختلفة في المحافل التي تقام بالمنطقة.

وتهدف المملكة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات والانفتاح على الحضارات الأخرى من خلال رؤية المملكة 2030.

ويأتي اهتمام المملكة بتطوير واستكشاف مدينة العلا التزاماً بحماية تراثها الأثري والعماري والثقافي، حيث ترغب في تطوير جواهرها التاريخية الفريدة في محافظة العلا والترويج لها، وهي تعتبر نقطة التقاء الحضارات بفضل وقوعها في الجزء الشمالي الغربي من المملكة.