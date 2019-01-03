حقائق عن سحر الفودو الأفريقي

المواطن - الرياض

ثار العديد من التساؤلات على وسائل التواصل حول ماهية سحر الفودو وعلاقته بالسحر الأسود.

ويعتبر الفودو من أشهر أنواع المذاهب المتعلقة بالسحر الأسود، ويعتقد العديد من المؤرخين بأن مذهب الفودو وجِد في أفريقيا منذ بداية التاريخ الإنساني.

ويقول بعضهم إن سحر الفودو يمتد إلى 10 آلاف عام بالتحديد، لكن الدراسات المستمرة في هذا الموضوع خرجت بنظريات جديدة، ومنها أن أهم أسباب تشكيل ديانة الفودو على هذا الشكل الذي يعرفه الآن كان الاحتلال الأوروبي لأفريقيا وبدء تجارة العبيد.

والمعروف أن الفودو هو مذهب ديني توفيقي متأصل في غرب أفريقيا ويمارس في أجزاء من منطقة الكاريبي خاصة في هايتي وأجزاء من جنوب الولايات المتحدة.

ووفقاً لمعتقد سائد فإن أتباع الفودو يمكن أن يغرسوا دبابيس في دمى تمثل أعداءهم ويحرقونهم على أمل أن تصيبهم اللعنة.

والفودو هو نوع من أنواع السحر الأسود الذي يقوم أهله باستخدام الأشباح والجن لخدمتهم.

وسحر الفودو في المفهوم الإسلامي هو سحر واستعانة بالشياطين بغرض إلحاق الضرر بالآخرين وهو من الأمور المنهي عنها في الديانة الإسلامية، حيث إن الفودو من الموروثات الوثنية الشركية.

الإله في عقيدة الفودو يتمثل في أرواح الأجداد والآباء الذين ماتوا، وهذه الأرواح قادرة على مساعدتهم أو حتى معاقبتهم حسب ما يتصرفون وبالتالي فإن في معتقداتهم دائرة مقدسة تربط بين الأحياء وكل طقوسهم التي يمارسونها ترتبط في الأساس على إرضاء أرواح الموتى لنيل رضاهم، وكثيراً ما تتمثل صورة الإله في ديانة الفودو في هيئة أفعوان ضخم.