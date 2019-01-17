حقيقة إزالة الكولسترول من قائمة المواد الضارة بالجسم

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر أن هناك رسالة متداولة بها معلومات مغلوطة وهي أن الكولسترول الضار أزيل رسميًا من قائمة المواد الضارة بالجسم.

وأوضح النمر أن الصحيح كون ارتفاع الكولسترول الضار ما زال مسبباً رئيسياً للجلطات كما هو موضح في موقع منظمة الصحة العالمية وغيرها، وقد خلط البعض بين مفهومي الكولسترول / الدهون الحيوانية من جهة، وكونه مسبباً للجلطات من جهة أخرى.

كما رد النمر على مفهوم آخر خاطئ وهو أن أغلب جلطات القلب تحدث بسبب زيادة لزوجة الدم، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من جلطات القلب تحدث بسبب الخثرة الدموية على تجمع سابق للدهون في جدار الشريان التاجي.