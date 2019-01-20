حقيقة استهداف شكران مرتجى في حادث سير بعد انتقادها بشار

المواطن - متابعة

تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجى لحادث سير مروع فيما أكد جمهورها أن العملية كانت مدبرة لقتلها بعدما انتقدت نظام بشار الأسد.

وشاركت شكران مرتجى متابعيها عبر تطبيق إنستغرام صورة لسيارتها التي تحطّمت إثر حادث سير وقع يوم الجمعة.

وطمأنت شكران مرتجى جمهورها حول وضعها الصحي بالقول “أنا بخير والحمد لله والشكر لله أنفدت بالحديد قدر الله وما شاء فعل”.

ووجهت شكران مرتجى انتقادات لتزايد معدلات الفساد والتخريب والدمار في ظل نظام بشار وبعدها بأيام نجت من الموت المحقق في حادث دهس ما جعل الربط بين الانتقادات والحادث منطقيًا من وجهة نظر الكثيرين.

وبالرغم من أن شكران مرتجى لا تحسب على المعارضة السورية إلا أنه وبعد استدعاء الفنان أيمن زيدان إلى مخابرات بشار وتعهده بالكف عن المس بهيبة الدولة، وعدم إضعاف الشعور القومي! بحسب مصادر سورية مما يؤكد أن هناك معارضة في معسكر مؤيدي بشار أنفسهم.

والمعروف أن شكران مرتجى ممثلة سورية من مواليد 12 ديسمبر 1970.

ولدت شكران مرتجى لأب فلسطيني من غزة وأم سورية، ثم انتقلت إلى دمشق وعاشت مع عائلتها في منطقة الزبداني، وحصلت على الجنسية السورية عام 2012، ولم تغادر سوريا خلال الحرب، وقامت بالكثير من النشاطات الإنسانية مثل حملات تبرع بالدم وزيارة جرحى الحرب وتعرض منزلها في قرية بقين للدمار خلال الحرب.

في مرحلة الدراسة الثانوية اشتركت شكران مرتجى في نشاط التمثيل بمسرح المدرسة، وكان أول وقوف لها على المسرح من خلال مسرحية فرعون لا يشبه الفراعنة، وبعد أن أنهت دراستها الثانوية التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية وذلك عام 1993 وكانت أول فرصة عمل تلفزيونية فعلية لها عندما قامت بشخصية انتصار في مسلسل “عيلة خمس نجوم”.

لكن الشهرة تحققت بعد قيام شكران مرتجى بشخصية ” أمل جمال” في مسلسل يوميات جميل وهناء إلى جانب النجم أيمن زيدان والنجمة المعتزلة نورمان أسعد.

وفي 1999 حققت نجاحًا كبيرًا بشخصية “طرفة” في مسلسل “دنيا” إلى جانب النجمة أمل عرفة، كما قامت بتقديم عدد من البرامج منوعة على أكثر من قناة في مشوارها الفني.