حكايات آسيوية .. فيروس مالك معاذ دمر الكمبيوتر الياباني

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب مواجهة المنتخب السعودي لنظيره الياباني، في دور ثمن النهائي في بطولة كأس آسيا 2019، يسعى الأخضر إلى استعادة نغمة الانتصارات والفوز على الساموراي للعبور إلى دور الثمانية.

وستظل مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2007، عالقة في الأذهان خاصة أنها المباراة التي شهدت تألقًا كبيرًا من نجم الأهلي السابق مالك معاذ الذي سجل هدفين في شباك حارس مرمى اليابان.

بدأت المباراة بضغط كبير من الأخضر والذي نجح في تسجيل الهدف الأول عبر النجم ياسر القحطاني بالدقيقة الخامسة والثلاثين، ثم تمكن المنتخب الياباني بعدها بدقيقتين من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب يوجي ناكازاوا في شباك الحارس ياسر المسيليم.

مالك معاذ بطل المباراة بلا منازع:

وفي الشوط الثاني باغت المنتخب السعودي نظيره الياباني، حيث نجح النجم مالك معاذ في قول كلمته وأثبت تألقه وحضوره في المباراة بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي وهدف التقدم بالدقيقة السابعة والأربعين.

لم يستمر تقدم الأخضر طويلًا، حيث تمكن منتخب اليابان من تسجيل هدف التعادل الثاني بالدقيقة الثالثة والخمسين عبر اللاعب يوكي آبي.

وأصر مالك معاذ على أن يكتب اسمه بحروف من نور في ذاكرة الجمهور السعودي، فتمكن القناص الأهلاوي من تسجيل الهدف الثالث للأخضر والثاني له بالدقيقة السابعة والخمسين بعد مراوغة ناجحة في دفاعات المنتخب الياباني.

تأهل الأخضر بعد ذلك إلى نهائي آسيا 2007، بفضل النجم مالك معاذ؛ حيث نجح في فك شفرة الكمبيوتر الياباني ليخطف تذكرة العبور إلى النهائي لمصلحة الأخضر بطريقة جميلة.