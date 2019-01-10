حكايات آسيوية .. يوسف الثنيان .. قلب الطاولة فوق التنين الصيني

المواطن - محمد سمعه

عاش المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مر التاريخ الكثير من اللحظات الصعبة والمفرحة طوال مشاركاته في بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

ويأمل الكثير من الجمهور السعودي مع مشاركة الأخضر الحالية في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة في الإمارات، في أن يُحقق الأخضر نتائج مميزة تمكنه من الوصول إلى المباراة النهائية واقتناص اللقب الرابع.

ولن ينسى أي سعودي عاشق لكرة القدم ولمنتخب بلاده، يوسف الثنيان نجم نادي الهلال السابق، والذي كان عاملًا مؤثرًا في نيل المنتخب السعودي بطولة كأس أمم آسيا عام 1996 في دولة الإمارات.

لغز مُحير حله الثنيان

تبدأ القصة ببداية مباراة السعودية والصين في دور ربع نهائي كأس آسيا ويوسف الثنيان جالسًا على مقاعد البدلاء بأمر من المدرب البرتغالي نيلو فينجادا وبدأت المباراة بجلوس الورقة الرابحة على دكة البدلاء.

ومع تقدم المنتخب الصيني بهدفين في الدقيقة السادسة والدقيقة السادسة عشرة عبر كل من زهانج إنهوا وبينج إيجو، حتى قرر المدرب فينجادا تصحيح الخطأ وإشراك يوسف الثنيان في وقت قاتل بالشوط الأول.

ولم يخيب النجم يوسف الثنيان آمال مدربه والكثيرين من زملائه في المنتخب السعودي بجانب شعب المملكة والذي كان يترقب مصير الأخضر في هذه المباراة، حتى تمكن الثنيان من تسجيل هدف تقليص الفارق للأخضر بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وساهم هدف الثنيان في استفاقة جميع عناصر المنتخب السعودي، حيث تمكن اللاعب سامي الجابر من تسجيل الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الرابعة والثلاثين.

وواصل المنتخب السعودي تألقه وصحوته الهجومية، حتى أضاف اللاعب فهد المهلل الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة الثالثة والأربعين بطريقة جميلة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر بثلاثية مقابل هدفين.

الثنيان بطل راوية الصين الرئيسي

وأراد يوسف الثنيان أن يصنع لنفسه تاريخًا لن يُنسى في ذاكرة البطولة الآسيوية والجماهير السعودية فكان له ما أراد بتسجيله الهدف الرابع للأخضر السعودي بالدقيقة الخامسة والستين لتصبح النتيجة تشير إلى تقدم الأخضر برباعية مقابل هدفين.

وقلص منتخب الصين الفارق بعد ذلك مسجلًا الهدف الثالث عبر اللاعب زهانج إنهوا في الدقيقة الـ89.

تأهل الأخضر بصعوبة بالغة وببراعة فائقة بفضل القدم الذهبية للنجم يوسف الثنيان، ليقابل الأخضر في دور نصف النهائي منتخب إيران العنيد.