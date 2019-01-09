حلا الترك تثير الجدل.. هل تراجعت عن وعدها بشأن عمليات التجميل؟

المواطن - متابعة

ظهرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في صورة جديدة لها مع إحدى المعجبات عبر تطبيق السناب شات فاتخذت وضعية البطة في صورتها؛ لتتسبب الصورة بالكثير من الأسئلة، حيث شكك جمهور حلا الترك أن تكون قد خضعت للبوتوكس في شفتيها التي بدا حجمهما أكبر عن العادة وهو ما لفت الأنظار إليها.

ويأتي هذا بعد أن أكدت حلا الترك أكثر من مرة أنها لن تخوض مجال التجميل ولن تدخل عالمه وهي صغيرة على هذه الأمور، إلا أن الجمهور يعرضها لهذه الشائعات في أي صورة تلفت انتباههم أو تثير شكوكهم.

والمعروف أن حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية من مواليد 15 مايو 2002 اشتهرت في سن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.

والد حلا الترك بحريني وأمها لبنانية وانفصلا بعد خلافات تناولتها البرامج الفضائية، وتزوج والدها من المغنية المغربية دنيا بطمة. بدأت حلا الترك مشوارها من خلال برنامج ستار صغار بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، لكن عرفها الجمهور وبدايتها الحقيقية في عام 2011 من خلال برنامج المواهب عرب قوت تالنت واشتهرت وعرفها الجمهور كمطربة صغيرة.

وبعد فترة أصدرت حلا الترك أغنية بابا نزل معاشه، ونامي، وبنتي الحبوبة التي وصلت متابعاتها الـ 100 مليون مشاهد عبر يوتيوب.

قدمت حلا الترك مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات هو وهاي وهي وبث البرنامج على قناة إم بي سي 1 في شهر رمضان لعام 2014.