حلقة تطبيقية لتطوير مهارات قيادات وزارة الداخلية

المواطن - الرياض

نظمت الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية، حلقة تطبيقية لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري العموم بعنوان (القيادة الإستراتيجية- وضع الرؤية المستقبلية والعمل لتحقيقها)، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الوزارة.

وهدفت الحلقة التي قدمها الخبير بشركة أرامكو السعودية المهندس فريد بن زين الدين كمفر، إلى تطوير المهارات القيادية للمشاركين بالدورة، وتعريفهم بملامح التوجهات الحديثة في أساسيات وأهمية الإدارة الإستراتيجية والتخطيط الإستراتيجي، وأسس التميز للقائد الإداري الفعّال في عمله، والسلوك الفردي والجماعي في العمل، والتعامل مع المستجدات العالمية، والتخلص من الممارسات التقليدية في الإدارة.

يذكر أن الإدارة العامة للتطوير الإداري بوزارة الداخلية تسعى لتقديم برامج تسهم في تنمية وتطوير المهارات القيادية لموظفي الوزارة الذين يشغلون مهام قيادية.