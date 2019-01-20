حلمي يجرب الملابس ويحضر البيتزا بحلقة Little Big Stars العاشرة

المواطن - الرياض

تستمر المواهب الواعدة بالتوافد إلى المسرح، ليواجهوا أحمد حلمي بما يحملونه من طاقات متميزة وليقدموا للجمهور إبداعاتهم، وذلك ضمن الحلقة العاشرة من برنامج “Little Big Stars- نجوم صغار” وهو الصيغة العربيّة من برنامج المواهب العالمي الشهير “Little Big Shots”، على MBC1 و”MBC مصر”. هنا يكشف الأولاد عن أحلامهم الكبيرة وطموحاتهم للمستقبل في المجالات العلمية والمهنية والرياضية وغيرها، فيما يؤكد حلمي أن “الجيل الجديد يثبت أنه لا يهتم بتقديم مواهبه وتنميتها فحسب بل يحرص كذلك على ألاّ يهمل دراسته وطموحاته العلمية”. وقد حملت الحلقة الجديدة 6 مواهب مميزة.

بدأت الحلقة مع ديما أحمد من العراق التي عرفت شهرة واسعة إثر انتشار فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت فيه بسبب فرض والدتها عليها نظاماً غذائياً صارماً، حرمتها بموجبه من المأكولات التي تحبها. وبعد دردشة ودية، قرر حلمي وابنة ال 5 سنوات أن يتحديا الأنظمة الغذائية الصعبة ويقولان لمرة واحدة “لا للدايت”، وكان التحدي يكمن عندهما في صنع بيتزا شهية على المسرح.

بعدها أطل إلياس وإيما مفوّض من لبنان. تبلغ إيما 7 سنوات، ويكبرها شقيقها إلياس بسنتين تقريباً. بداية الفقرة كانت مع الألعاب الرياضية والبهلوانيّة ورقص الروك اند رول، ضمن ديكور معبر مستوحى من الأجواء الأميركية المناسبة، كما رافقهما في الفقرة الحيوانات التي يدربونها، إذ أدخلت إيما معها كلابها، بينما أدخل إلياس معه الببغاء الخاصة به.

أما آدم مصطفى من مصر، الذي تعلم رقص التنورة من والده وأبدع فيه، فكشف لأحمد أن طموحه هو أن ينقل هذا الفن إلى العالمية، لافتاً إلى أنه سبق وأن قدم عرضاً للجمهور في الصين. وبالإضافة إلى رقص التنورة، يجيد آدم العزف على الطبلة، إذ قدم وصلته في هذا المجال للجمهور في الاستديو.

وبعدها كان الموعد مع راند ورفيف الشهيلي من المملكة العربية السعودية، اللذيْن اشتهرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الموضة والأزياء، لكن ثقافتهما في هذا الأمر متناقضة إذ تفضل راند (9 سنوات) أن تبرز جمالها وطلتها في ارتداء ملابس أنيقة، فيما تفضل رفيف (7 سنوات) المحافظة على عفويتها. في هذا السياق، اقترحت الشقيقتان على حلمي ارتداء ملابس من اختيارهما، فقرر أن تكون إطلالته جامعة للذوقين معاً، إذ اختار قطعة ملابس من المجموعة التي اقترحتها راند، فيما اختار أخرى من المجموعة التي اختارتها رفيف.

ومن الأزياء إلى الرياضة مع يارا خطايبي (8 سنوات) من الأردن، وهي بطلة في رياضة الجمباز. فيما كان ضياء الحردي من اليمن آخر المواهب في الحلقة، الذي دخل المسرح مرتديا الزي اليمني وحاملاً آلة العود الكهربائي، وهو يهوى الطرب الأصيل والفن اليمني التقليدي، حيث قدم أكثر من أغنية طربية وتراثية مبهراً الجمهور بخامة صوته الجميلة وقدرته على التنقل بين النغمات بعذوبة.