حلول لأغلب المشاكل.. فوائد الموز للرجال والنساء مذهلة

المواطن - متابعة

يعدّ الموز من أكثر الفواكه استهلاكاً على مستوى العالم، ومن حيث القيمة التجارية، فإنه يحتل المرتبة الرابعة من بين المحاصيل الغذائية الأخرى في العالم مما يجعله ذا شعبية كبيرة ويتم استهلاكه وتقديمه بعدة أشكال وأصناف متنوعة.

ونظراً لما يحتويه الموز من قيمة غذائية عالية ولوفرته طيلة فصول السنة وسهولة تخزينه ونقله، فهو من الأغذية الأساسية في عدد من دول العالم.

تتعدد فوائد الموز وتتنوع سواء فيما يخص الحمية وإنقاص الوزن أو فيما يخص البشرة والتجميل.

وفوائد الموز يمكن الحصول عليها سواء تم تناول الموز على الريق أو قبل النوم فتناول الموز قبل النوم يحفز الجسم على إفراز مادة السيروتونين، التي تساعد على النوم بسرعة.

كما يساعد الموز قبل النوم على الشعور بالشبع دون أن يعطي كمية عالية من السعرات الحرارية فهو لا يسبب السمنة كما تتداول الأقاويل عنه.

يوفر تناول الموز قبل النوم احتياجات الجسم من فيتامين C الذي يعتبر مضاد أكسدة قويا.

فوائد الموز لصحة القلب

تعتبر الإلكتروليت electrolytes ضرورية لوظائف القلب، والخلل فيها ينتج عدم انتظام ضربات القلب ومضاعفات قلبية أخرى، والبوتاسيوم هو الأكثر أهمية لتحقيق الاستقرار لوظائف القلب.

هناك العديد من قنوات أيونات البوتاسيوم المختلفة حول القلب، لذا فإن تنظيم البوتاسيوم أمر مهم، مع التأكد من عدم وجود نقص بوتاسيوم الدم أو فرط بوتاسيوم الدم، والموز يوفر البوتاسيوم للجسم، مما يسهم في صحة القلب.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مهمة أيضا للسيطرة على ضغط الدم، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، الألياف تساهم في صحة القلب لأنها تساعد في خفض نسبة الكولسترول، وخاصة الضار منه LDL مما يخفض معدلات أمراض القلب والسكتة الدماغية.

فوائد الموز للبشرة والرجيم

الألياف الموجودة في الموز قد تكون مفيدة أيضًا للرجيم، لأن الألياف تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، هذه الوظيفة تأتي من قدرته على امتصاص الماء، فتناول الأطعمة الغنية بالألياف ستجعلك على الأرجح تأكل كمية أقل من الطعام وقد تفقد الوزن الزائد من خلال تقليل كمية الطعام التي تتناولها.

كما أن قشر الموز يمكن استخدامه للعناية بالبشرة للحد من ظهور حب الشباب، وذلك عن طريق فرك قشور الموز على حب الشباب لمدة خمس إلى عشر دقائق، كما أن ترك بقايا قشور الموز على الجلد يقلل من الالتهاب بعد بضعة أيام.