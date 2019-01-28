حمد الله: #النصر يتعرض لظلم تحكيمي .. وسأعتزل الكرة في هذه الحالة

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، غضبه من الأداء التحكيمي للحكم النرويجي سفين موين، والذي أدار مباراة أحد في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبدالرزاق حمد الله عقب المباراة قائلًا: النصر يتعرض لظلم من قبل بعض الحكام، ومع مرور الوقت بدأت أتأكد تمامًا من هذا الأمر.

وأضاف حمد الله: حكم مباراة اليوم ألغى ضربة الجزاء التي لو ثبت أنها غير صحيحة فأنا مستعد لاعتزال كرة القدم.

ويذكر أن الحكم موين كان ألغى هدفًا صحيحًا سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة السابعة والثمانين في شباك أحد بداعي التسلل.

وسجل اللاعب عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول لنادي النصر في شباك أحد في الدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

أصبح رصيد النصر بعد الفوز على أحد 37 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب خلف نادي الهلال المتصدر بفارق ثلاث نقاط.