حمد بن جاسم يواصل الهذيان على شاشة روسيا اليوم !!

المواطن - الرياض

دأب حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء قطر السابق على مواصلة الهذيان في لقاءاته التلفزيونية واتضح جلياً في تصريحاته المتضاربة والمتناقضة على شاشة قناة “روسيا اليوم”.

حديث حمد بن جاسم، لم يقدم أي جديد، بل فاقم الأزمة مع دول الجوار، وكشف أيضاً نوايا نظام قطر خلال المرحلة المقبلة، واستمرارها في سياسة العناد والإضرار بأمن المنطقة .

وفي هذا السياق هاجم وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، حديث حمد بن جاسم وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق لقناة “روسيا اليوم”، بشأن تطورات الأحداث على الساحة الخليجية.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن حديث حمد بن جاسم هو انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي وبين الطرح النظري الفضفاض.

وأضاف أن “ركاكة الحجة وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة”.

وكشف حمد بن جاسم، الضلع الرئيس في تنظيم الحمدين، عن نوايا والسياسات المستقبلية للنظام القطري، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة “روسيا اليوم”، وتم بثه مساء السبت.

وكان لمواطني قطر رأي أيضاً في حديث حمد بن جاسم، حيث علقت القطرية هبه التميمي على حواره مع روسيا اليوم بقولها: “للأسف أمثال حمد بن جاسم من يشوهون رموز دولتنا بسبب أفعاله و علاقاته غير السوية مع إيران و إسرائيل”.

وعلق Mohamed Badr على الحوار بقوله: “حمد بن جاسم هو السبب في تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بالإضافة إلى مصر”.