حملة للتصدي لبيع حليب الإبل في طرقات حي الرمال

المواطن - الرياض

حفاظاً على الصحة العامة نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض وبمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والشؤون الصحية ووزارة التجارة والجهات الأمنية المرحلة الرابعة لحملة التصدي لبيع حليب الإبل في الطرقات؛ تمت إزالة عدد من المواقع المخالفة بحي الرمال.

وفي سياق آخر، واستمراراً لحملة إزالة التلوث البصري نظمت بلدية الملز الرياض التابعة لأمانة الرياض حملة لطمس وإزالة الكتابات والرسومات على الجدران في الأحياء التابعة لها، وتستهدف البلدية طمس أكبر عدد ممكن من تلك التشوهات عبر جدولة المهام وتوزيعها على الأحياء تباعاً.