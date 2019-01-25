حيلة رخيصة من إيران للخروج من مأزق اعتقال عسكري أميركي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تسعى إيران بشكل رئيسي لتبرير مواقفها الإرهابية أمام العالم، خاصة فيما يتعلق بالاعتقالات المتكررة للأجانب على أراضيها، ومن بينهم مايكل وايت صاحب الجنسية الأميركية.

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية، اليوم الجمعة، أن أحد قدامى المحاربين الأميركيين المحتجزين في إيران منذ يوليو الماضى لا يزال في المعتقل بسبب “شكوى خاصة”.

وما زال مايكل وايت (46 عاما) محتجزا منذ يوليو، وهو أول أميركي عرف أمر اعتقاله في إيران منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا، وتقول عائلته إنه سافر إلى إيران لزيارة صديقته التي التقى بها على الإنترنت، واحتُجز تعسفاً.

ونقل تقرير الجمعة عن المدعي العام غلام علي الصادقي قوله إن القضية لا تزال “قيد التحقيق” دون أن يخوض في تفاصيل، فيما لم يؤكد التقارير التي تفيد بأن الرجل يواجه اتهامات أمنية.

وبموجب القانون الإيراني، تشير الشكوى الخاصة إلى ادعاءات مواطن وليس الدولة، وهو ما يمثل محاولة من الملالي للتمويه وإيجاد سند قانوني مُختلق لاستمرار هذا الوضع.

وتأتي تلك الإجراءات التي اتخذتها إيران خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المستوى السياسي، كان أبرزها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني واستعادة العقوبات الاقتصادية ضد طهران على موجتين، بما في ذلك تلك التي استهدفت قطاعي النفط والبنوك، الأمر الذي تسبب في أزمة اقتصادية عنيفة في إيران.