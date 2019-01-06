حي النكاسة .. من تحريف الاسم وحتى فصل الخدمات

المواطن - الرياض

بداية من اسمه المحرف وحتى العشوائيات والزحام والمخالفات الصحية وغيرها يقف حي النكاسة متفردًا بين أحياء مكة بهذه السمات السلبية التي لم تفلح معها كل محاولات العلاج فكانت الإزالة هي الحل لعدد من العقارات بغية التطوير إلى الأفضل .

وحي النكاسة اسمه مشتق من المكوس أو الضرائب.

سر تسمية حي النكاسة

وتعود تسمية حي النكاسة لرجل كان يسكن بجوار كدي بمسفلة مكة وتؤخذ عنده المكوس من حجاج اليمن إذ كان هناك ممر ضيق بين القوز والجبل يدخل منه التجار القادمون من اليمن ويتم جمع الضرائب منهم في ذلك المكان الذي سماه العامة حي النكاسة منذ سنوات.

محاولات الإصلاح

وقد فشلت كل محاولات إزالة العشوائيات في حي النكاسة ومنع الممارسات الصحية الضارة حيث يقطنه العديد من أبناء الجنسيات الآسيوية وبسبب طبيعته الجغرافية يسهل اختفاء المخالفين بين شوارعه الضيقة.

بؤرة عشوائية مستعصية

حي النكاسة الذي يسكنه أكثر من 150 ألف نسمة معظمهم من مواطني بنغلاديش وبورما إضافة إلى بعض البنغاليين ويضم الحي سوق بورما الشهير بعشوائيته والطريقة غير الصحية لعرض السلع والمنتجات الغذائية خاصة الأسماك واللحوم وغيرها حيث يتكدس آلاف الباعة في شوارع وأزقة ضيقة دون أدنى معايير للأمن الصناعي أو السلامة.

توجيهات الفيصل

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وجه بتطوير حي النكاسة حيث بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم في إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي؛ تمهيدًا لإزالة العقارات والشروع في تطوير المنطقة ، كما أعُلن عنه سابقا ووفق الخطة الزمنية المعتمدة لتطوير الأحياء العشوائية (الكدوة والنكاسة) .

ويبلغ عدد العقارات المستهدف إزالتها في المرحلة الأولى 102 عقار ضمن 12 مرحلة ، ويهدف المشروع إلى إنشاء العديد من المنشآت الترفيهية والتجارية والسكنية والحدائق.

رؤية وطنية

من جهة أخرى عبر العديد من المواطنين عن تفاؤلهم بعملية تطوير حي النكاسة مؤكدين أنه سيتم وفق الرؤية الوطنية للتخلص من العشوائيات وتطوير الأحياء بما يليق باسم ومكانة المملكة.