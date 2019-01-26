خالد الدبل: سأغادر نهاية الموسم.. والاتفاق خامس الأغنياء

المواطن - طارق سعد

برر رئيس الاتفاق خالد الدبل تأخير تجديد عقد لاعب الوسط محمد الكويكبي إلى عامل المفاوضات وما تتطلبه من وقت للوصول إلى صيغة اتفاق بين الطرفين.

وأعلن الدبل في حديثه التلفزيوني لقناة 24 الرياضية؛ على هامش تجديد عقد الحارس الجزائري مبولحي؛ عن مغادرته نهاية الموسم وترك الفرصة لإدارة جديدة لقيادة دفة الاتفاق، معتبراً أن إدارته المنتخبة اكتفت بفترتها التي تنتهي بنهاية هذا الموسم.

وعن فترته الرئاسية في الاتفاق، شدد الدبل على العمل الكبير والنجاحات المتواصلة التي تحققت في عهد إدارته بداية من العودة لمصاف الدرجة الممتازة، والنجاح في عمل شراكات استثمارية تعود بالفائدة للاتفاق، وبما يملكه الاتفاق حالياً من لاعبين مميزين بعقود طويلة لتأمين حاضر ومستقبل الاتفاق في المنافسات الكروية.

واختتم الدبل حديثه التلفزيوني بأن الاتفاق يُعد خامس أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من حيث الإيرادات، وهو نجاح كبير يحسب للعمل الإداري ولجنة الرعايات على وجه الخصوص.