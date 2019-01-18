خالد الغامدي: طُردت من #النصر .. ومتحدث النادي يرد: غير صحيح

المواطن - محمد سمعة

قال اللاعب خالد الغامدي ظهير أيمن نادي النصر إنه تم إجباره على الرحيل عن مقر النادي وعدم حضور التدريبات بالإضافة إلى عدم مقابلة سعود آل سويلم رئيس مجلس نادي النصر.

وتحدث خالد الغامدي للعربية قائلًا: كنت مرتبطًا بظهور تلفزيوني أمس مع القناة السعودية واتصلوا بي يفيدونني بتأجيل اللقاء، وقمت بالاتصال ببرنامج في المرمى طلبًا للظهور وتوضيح كل الأمور.

وأضاف خالد الغامدي: خلال تدريبات الأربعاء، عندما أردت الدخول إلى ملعب النادي صدني محسن الحارثي وقال لي بأنني مطرود من النادي وممنوع من التمرين.

وتابع مدافع النصر: ارتفعت الأصوات بيني وبينهم وتدخل اللاعبون وعدت إلى غرفة الملابس وعندما كنت جالسًا دخل علي رجال أمن النادي وقالوا لي تفضل (اطلع برا) من النادي لدينا توجيهات من أحمد البريكي بإخراجك من النادي.

وأكمل خالد الغامدي حديثه قائلًا: “قبل الحادثة بيوم اجتمعت مع أحمد البريكي وقال لي نريد إعارتك إلى فريق آخر ..، وقلت له بأنه مدير تنفيذي وليس مديرًا فنيًا حتى يقرر، ورد علي بأن رؤيته الأفضل هي الذهاب إعارة لأي فريق آخر.

وتابع خالد الغامدي: قلت لأحمد البريكي بأنني سأنتظر قرار المدرب الجديد فرد علي بأنني لن أدخل تدريبات الخميس، وقلت له بأنه إذا لم يكن لدي مكان في النصر فأريد الحصول على مخالصة مالية، فقال لي البريكي بأنه يجب علي التنازل عن مليون ريال من مستحقاتي للحصول على المخالصة.

وأكمل خالد الغامدي حديثه قائلًا: أعتقد أن أحمد البريكي يريد إهانتي واستفزازي ولا أعلم السبب، وقلت لمحسن الحارثي هل منعني المدرب، فرد علي وقال لي بأنه هناك تعليمات بمنعي ومر بجانبنا أحمد البريكي وقال لي بأنه لا يجب علي التواجد في مقر النادي كما أخبرني من قبل.

وتابع خالد الغامدي: حاولت الحديث مع رئيس النصر وطلبت من محسن الحارثي ولكنه منعني، وأنا متأكد من أنهم أوصلوا له معلومات خاطئة، وأريد القول بأنه وصلتني رسالة نصية من شخص اسمه عبدالله لا أعرفه، قال لي بأن تمريني سيكون غدًا في السابعة صباحًا، وجماهير النصر لا ترضى الإساءة للاعب خدم النصر، وهذه أول مشكلة تحدث لي منذ ثماني سنوات.

واختتم خالد الغامدي حديثه قائلًا: طالبت اللاعبين بالتركيز مع الفريق وأعتقد أن مشكلتي شخصية ولا أتمنى أن تؤثر بالسلب على الفريق، وأعتذر من جماهير النصر على الظهور الإعلامي لكن هذه هي الوسيلة الوحيدة والتي وجدتها أمامي.

ورد بدر السليمان المتحدث الرسمي باسم النصر على تصريحات خالد الغامدي قائلًا: كان من المفترض أن يتواجد خالد الغامدي ليجتمع الخميس مع إدارة النادي، والرئيس كان متواجدًا وأبلغناه أن موعد اجتماعه معه بعد مباراة الأنصار لكن اللاعب لم يحضر.

وأضاف السليمان: أبلغنا خالد الغامدي مسبقًا بأنه لن يُسمح له بدخول التمرين قبل المباراة، وحددنا له موعد اجتماع من الإدارة ولكن لم يحضر.

وتابع المتحدث الرسمي للنصر: روي فيتوريا لديه علم بجميع اللاعبين وتواجد مساعد له منذ ثلاث أسابيع وجميع التقارير الفنية تُفيد بعدم الحاجة له.

وقال السليمان: لم يُطلب من الغامدي التنازل عن مليون ريال وهو كان طالب شراء المدة المتبقية من عقده، وتمت معاملته بطريقة لائقة ونحترم مسيرته مع النصر ونرحب بأي عروض لخالد الغامدي ونتمنى له التوفيق، وإن شاء الله سيجتمع الغامدي مع إدارة النادي خلال الأيام المقبلة لحل هذا الأمر.

علّق خالد الغامدي على حديث المتحدث باسم النصر قائلًا: طريقة تعاملهم فيها عدم احترام لي، أنا لاعب سعودي مُحترف مُنعت من دخول منشأة حكومية، وأطلب من رئيس هيئة الرياضة التدخل في الموضوع، لأنه تم إخراجي بالقوة الجبرية من النادي وعندما أردت ركوب السيارة، قالوا لي اخرج من النادي وسنرسل لك السيارة في الخارج.