خالد الغامدي من التألق مع نادي النصر .. للاعب غير مرغوب فيه

المواطن - مروة نبيل

تسببت الإصابة في ابتعاد خالد الغامدي لاعب نادي النصر عن المشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، ليُصبح قريبًا من مغادرة العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبدأ خالد الغامدي لاعب نادي النصر مسيرته مع العالمي عام 2011، قادمًا من صفوف إف سي ويل السويسري، ومنذ موسمه الأول، أصبح أساسيًا في تشكيلة العالمي مع جميع المدربين الذين قادوا الأصفر.

ولم يغب خالد الغامدي عن تشكيلة نادي النصر الأساسية، إلا في حالة تعرضه للإصابة أو الإيقاف، كما انضم اللاعب إلى قائمة المنتخب السعودي أكثر من مرة، بعد تألقه اللافت مع العالمي.

وكانت أفضل فترات خالد الغامدي لاعب نادي النصر مع المدرب الأوروغواياني دانييل كارينيو، ونجح في تحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الدوري مرة أخرى بعد ذلك.

وبعد تألقه اللافت مع العالمي، ارتبط اسم خالد الغامدي لاعب نادي النصر بالانضمام إلى صفوف الهلال في عام 2014، إلا أنه جدد عقده مع رئيس الأصفر السابق، الأمير فيصل بن تركي.

وفي الثلاثة مواسم الأخيرة، تحول خالد الغامدي لاعب نادي النصر من نجم ساطع في صفوف العالمي إلى الجلوس على مقاعد البدلاء في مباريات عديدة، ولم يظهر في أي مباراة مع الأصفر هذا الموسم.

وعانى خالد الغامدي لاعب نادي النصر من الإصابة بداية هذا الموسم، ما أبعده عن المباريات، حيث لم يتواجد على مقاعد البدلاء سوى 3 مرات فقط، بالإضافة إلى تألق الوافد الجديد سلطان الغنام، الذي يُقدم مستوى مميزا.

وأعرب خالد الغامدي لاعب نادي النصر عن استيائه من طريقة التعامل معه خلال الفترة الحالية، وأكد أنه طُرد، بعدما منعته الإدارة من دخول النادي والمشاركة في التدريبات، وعدم مقابلة رئيس مجلس الإدارة، سعود آل سويلم.

وأكد خالد الغامدي أن أحمد البريكي أبلغه برغبة الإدارة بإعارته إلى فريق آخر، وطالبه بالتنازل عن مليون ريال من مستحقاته للحصول على المخالصة المالية.

ونفى المتحدث الرسمي باسم العالمي، بدر السليمان تصريحات خالد الغامدي لاعب نادي النصر الأخيرة، مؤكدًا أنه كان هناك اجتماع مع إدارة النادي، يوم الخميس، وتواجد رئيس مجلس الإدارة، ولكن لم يحضر اللاعب.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ خالد الغامدي بعدم السماح له بدخول التمرين ولم يتم طرده كما قال، مؤكدًا أنه لم يُطلب من اللاعب التنازل عن مليون ريال، ولكنه طلب شراء المدة المتبقية من عقده، وشدد على أنه تم التعامل معه بطريقة لائقة.