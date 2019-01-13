خالد الفالح: سوق النفط على الطريق السليم
أكد أن النفط الصخري الأميركي لن يؤدي لكساد السوق

خالد الفالح: سوق النفط على الطريق السليم

2019/01/13
الساعة 9:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح إن النفط الصخري الأميركي لن يؤدي لكساد السوق بشكل دائم.

وأضاف الفالح، في كلمة أمام مؤتمر نفطي بأبوظبي، أن السعودية ستبقى على سياستها بوجود طاقة نفطية احتياطية كافية لتحقيق الاستقرار في السوق، قال: “نحن على الطريق الصحيح والسوق النفطية ستعود للتوازن بسرعة”.

وعن إنتاج أوبك، قال الفالح إن مصادر ثانوية تشير إلى أن إنتاج أوبك في ديسمبر أقل من مثيله في نوفمبر 600 ألف برميل يومياً.

وبينما شدد على أن الطلب على النفط ما زال قوياً، أوضح أن “ما نحتاج القيام به هو الحد من نطاق التقلب في أسعار النفط”.



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