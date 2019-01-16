خالد الفيصل في الجموم .. استقبل الأهالي واستمع إلى المطالب

المواطن - الجموم

وصل أمير منطقة مكة المكرمة إلى محافظة الجموم ضمن جولاته في محافظات المنطقة لمتابعة الانجازات، وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين.

واستقبل الفيصل في الجموم عددًا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

ويواصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم جولاته التفقدية بزيارة الجموم والليث وبحرة وذلك ضمن جولاته السنوية على المحافظات.

ويرأس أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع المجالس المحلية للمحافظات الثلاث بحضور أعضاء المجالس ومديري الأجهزة الحكومية في المنطقة، حيث تتم مناقشة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها إضافة للمشاريع المتأخرة وسُبل تسريع العمل فيها.