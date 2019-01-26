خالد الفيصل يطلع على خدمات بنك التنمية الاجتماعية في المنطقة

المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة، مدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد يرافقه عددٌ من مسؤولي البنك.

واطّلع الأمير خالد الفيصل على الأعمال التي قدمها البنك في منطقة مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، من قروض اجتماعية وإنتاجية بدون فائدة، وكذلك ما يقدمه من خدمات غير مالية.

وبحسب الراشد قدم البنك دعم تجاوز 19.8 مليار ريال في الجانب الاجتماعي كقروض الزواج والترميم والأسر، وفي الجانب الإنتاجي، جرى تمويل 490 ألف مواطن ومواطنة كقروض اجتماعية، أما في جانب التمويل فجرى تمويل أكثر من 16301 مشروع بقيمة تجاوزت الـ1 مليار ريال مشيراً إلى أن قطاع المشروعات المتناهية الصغر دعم 16 جمعية ترعى 8000 أسرة منتجة بقيمة 122 مليون ريال.

وفي جانب البرامج غير المالية,بين الراشد أن البنك قدم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة حزمة من الدورات التدريبية والاستشارات للرياديين، شملت عدداً من المنتجات التي تصب في رفع الوعي المالي والإداري لدى الشباب والفتيات، حتى يتمكنوا من الانخراط في السوق، استفاد منها 4139 متدربًا من خلال عقد 58 دورة تدريبية واستشارات.