خالد بن سلمان: اتفاقيات برنامج تطوير الصناعة ستوفر شراكات فاعلة ووظائف للمواطنين

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن الاتفاقيات التي تم توقعيها بالأمس ضمن فعاليات مؤتمر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ستوفر العديد من الوظائف للمواطنين.

وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: بحضور سمو سيدي ولي العهد، توقيع ٦٦ اتفاقية بأكثر من ٢٠٠ مليار ريال لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030″.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات ستوفر إن شاء الله شراكات فعالة والعديد من الفرص الوظيفية للمواطنين.‎‏

ويسعى البرنامج إلى رفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من تريليون ريال، والإسهام في الناتج المحلي بنحو 1.2 تريليون ريال، يعزز من تحقيق مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل وتنميتها.

كما يعزز تحفيز البرنامج لاستثمارات بقيمة تفوق 1.7 تريليون ريال توجه المملكة للتكامل مع الاقتصاد العالمي لتصبح جسراً فاعلاً بين الشرق والغرب.

ويشكّل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مظلة شاملة تتكامل فيها جهود العديد من القطاعات الاستراتيجية وغيرها من الجهات المساندة لإنشاء منظومة مستقبلية متقدمة تتيح للمملكة أن تكون بحلول 2030 دولة ذات ريادة عالمية في البُنى التحتية والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها المرموقة في مجال الطاقة، وستحقق نقلة نوعية في الصادرات الصناعية، كما سيحفز توليد فرص وظيفية هائلة، وفرص وفيرة لنمو القطاع الخاص، وأخرى للابتكار في مجال التقنية والأعمال.