خالد بن سلمان: تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في اليمن جريمة بشعة

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن تجنيد الميليشيا الحوثية للأطفال في اليمن جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، حيث تقوم الميليشيا الحوثية بخطف الأطفال من البيوت والمدارس للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن التحالف العربي وجد أطفالاً في ساحة المعركة تم تجنيدهم من قبل الميليشيا الحوثية، ولهذا الغرض أنشأ مركز الملك سلمان للإغاثة عددا من المبادرات لإعادة تأهيلهم من ضمنها إعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، وإقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال.

وتابع أن المملكة قامت، بإعادة تأهيل المئات من الأطفال الذين تأثروا سلبا جراء انتهاك الميليشيا لبراءة طفولتهم والزج بهم في المعارك. وطالما عبرت المملكة عن أهمية اتخاذ المجتمع والإعلام الدولي لموقف حازم تجاه هذه الجريمة الحوثية البشعة بفضحهم وإنزال أشد العقوبات بالذين ينتهكون حقوق الأطفال.

وشدد خالد بن سلمان على أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة ومتواصلة لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن، ونجدد الدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال في أي معارك بدءاً من اليمن حيث ينتهك الحوثيون يوميا حقوق الأطفال بتجنيدهم. آن الأوان أن يقوم الإعلام العالمي بدوره الحقيقي في المساهمة بوقف هذا الانتهاك الخطير.