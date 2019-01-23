خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي مصممة على التمسك ببؤس ومعاناة الشعب اليمني

المواطن - الرياض

أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن اتفاقية ستوكهولم بين الأحزاب اليمنية يتم انتهاكها مرارًا وتكرارًا من قبل الحوثيين، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بالكامل، وتعتبر الاتفاقية خطوة أولى مهمة لتحقيق السلام المستدام وتوفر الأمل لملايين اليمنيين.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي، أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية ملتزم بتنفيذ الاتفاقية، والأمر يتطلب جهتين لإنجاحه، وحتى الآن، يبدو أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مصممة على التمسك ببؤس ومعاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأوضح أن الحوثيين لم يرفضوا تنفيذ اتفاقية استوكهولم فحسب، بل وقعوا عليها، لكنهم أيضًا ذهبوا أبعد من ذلك وواصلوا هجومهم المسلح بما في ذلك هجمات الطائرات بدون طيار، وقصف الأحياء السكنية وإطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وتابع: “الميليشيا المدعومة من إيران أظهرت ازدراءها للسلام من خلال محاولة استهداف قافلة للأمم المتحدة، وهذا تذكير بأننا نتعامل مع ميليشيا خارجة على القانون لا تهتم بالسلام أو مصير الملايين من اليمنيين.

ومن الأهمية بمكان أن يكون اسم الأمم المتحدة هو الطرف الذي فشل في الالتزام بتدابير بناء الثقة الأساسية المؤدية إلى اتفاق استوكهولم، ويحدد بوضوح من المسؤول عن الهجوم على العربة المدرعة التي كانت تحمل مدير الأمم المتحدة باتريك كاميرت.

وأكد أنه يجب أن يواجه الحوثيون ضغوطًا دولية متزايدة للتراجع عن التزاماتهم. لقد عمل المبعوث الأممي بجد للوصول إلى اتفاقية استكهولم، ويجب تطبيقه لأنه يمثل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.